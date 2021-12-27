Россия отправит в Таджикистан вооружения для укрепления границ

Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин объявил о поставках военной техники в Таджикистан для укрепления границ страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 27 декабря.

— Мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружений и техники для того, чтобы укрепить Вооруженные силы Таджикистана, с тем чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне в отношении вашей страны, — рассказал глава государства.

Заявление прозвучало на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге. Путин уточнил, что разделяет озабоченность ситуацией на границе Афганистана и Таджикистана, отмечается на сайте Кремля.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.