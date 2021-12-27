Активные москвичи проголосуют за лучшее оформление магазинов и кафе к Новому году

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Портал «Активный гражданин» запустит конкурс на лучшее новогоднее оформление магазинов и заведений общественного питания среди столичных бизнесменов. Горожане смогут проголосовать за понравившийся объект торговли и услуг.

Так, в рамках голосования представят пять номинаций: «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия общественного питания», «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг».

Всего 15 московских предпринимателей смогут стать победителями. В качестве приза они получат по пять миллионов рублей. Оказавшимся на втором месте бизнесменам заплатят по три миллиона рублей, а на третьем — по два миллиона рублей.

Уточняется, что городские бизнесмены смогут подать заявку на участие в соответствующем конкурсе с 27 декабря 2021 года по 13 января 2022 года. Победителей объявят 5 февраля, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

21 декабря новогодние украшения появились на столичных вокзалах и станциях Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). Транспортные объекты украсили с помощью нарядных елей, разноцветных шаров и игрушек.