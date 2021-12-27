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Мужчина скончался во время катания на горнолыжном спуске на юге Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина скончался во время катания на горнолыжном спуске на юге Москвы
Фото: pixabay.com/ru

На юге столицы умер мужчина во время катания на лыжах. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел 24 декабря на территории горнолыжного комплекса. 59-летний мужчина получил травму во время катания. После этого он скончался.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

— В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению организацией требований федерального законодательства, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, — заключила Нефедова.

До этого Нефедова рассказала, что одно из самых распространенных обращений в прокуратуру со стороны граждан связано с невыплатой заработной платы. В текущем году после вмешательства прокуроров сотрудникам столичных предприятий выплатили более миллиарда рублей задолженности по зарплатам.

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