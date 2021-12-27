Движение поездов на Киевском направлении МЖД приостановили по техническим причинам

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Бекасово-1 Карта всех событий

Движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) в столицу и область через станцию Бекасово-1 приостановили из-за остановки грузового состава. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 27 декабря.

В ведомстве отметили, что грузовой поезд остановился по техническим причинам.

— Коллеги из МЖД принимают все меры для возобновления движения, — говорится в сообщении.

Похожий инцидент произошел накануне в Москве. Тогда специалистам удалось возобновить движение поездов на участке Тушинская — Павшино Рижского направления МЖД после потери напряжения в контактной сети.

Новый график движения пассажирских и пригородных поездов на восьми направлениях Московской железной дороги (МЖД) ввели с 12 декабря. Так, количество составов дальнего следования МЖД увеличили на 3,3 процента. Обновленное расписание предусмотрело 19 пар двухэтажных поездов, в числе которых три пары транспортных средств из столицы в Чебоксары, Брянск и Оренбург через Самару.