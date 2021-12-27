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Воспитанникам детских домов Москвы вручат украшенные дизайнерами новогодние елки

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Воспитанникам детских домов Москвы вручат украшенные дизайнерами новогодние елки
Фото: Pexels

Столичные детские дома получат в подарок новогодние елки, которые украсили популярные отечественные дизайнеры. Об этом рассказал глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в понедельник, 27 декабря.

Он отметил, что такая акция действует в столице уже не первый год. Так, организаторы выставляют хвойных красавиц на улице Кузнецкий Мост. Затем их стилизуют дизайнеры, используя в работе разнообразные концепции.

— В этом году была предложена тема украсить елки в честь разных городов мира. Также сами дизайнеры изъявили желание и украсили маленькие елочки, которые наряжены так же, как выставленные большие, и эти елки будут доставлены благотворительными фондами в детские дома, — цитирует агентство городских новостей «Москва» главу ведомства.

24 декабря 50 столичных спасателей в костюмах Дедов Морозов посетили пациентов Морозовской детской больницы в центре города. Они с помощью снаряжения для альпинистов спустились с крыши медучреждения и заглянули в окна больничных палат. Также для малышей организовали шествие новогодних персонажей с участием уличных артистов, праздничное представление и мастер-класс.

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