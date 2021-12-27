Юристы рассказали, на каких основаниях МГУ может отчислить 9-летнюю Алису Теплякову

8-летняя Алиса Теплякова на прогулке в парке «Зюзино». В этом году она успешно сдала Единый государственный экзамен по четырем предметам / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров сообщил, что МГУ может вполне легально отчислить девятилетнюю Алису Теплякову за неуспеваемость, если она действительно не справится с процессом обучения и будет получать неудовлетворительные оценки на экзаменах.

— Сам факт неуспеваемости должен быть. В ином случае родители ребенка смогут оспорить отчисление через суд, — пояснил Уваров в комментарии Москве 24.

Юрист подчеркнул, что законом не определен минимальный возраст для поступления в вуз. Для того чтобы его установить, необходимо внести поправку в федеральный закон «Об образовании». Но подобная инициатива, по мнению Уварова, может не найти поддержки достаточного числа депутатов.

Как компромиссный вариант можно было бы указать минимальный возрастной порог для поступления, при наступлении которого сам вуз может принять решение, брать или не брать студента на обучение, предложил юрист.

В свою очередь член Ассоциации юристов России Александра Обрывко добавил, что студентку могут отчислить за грубое или неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка, например прогулы, а также в случае долгов по оплате.

Ранее в пресс-службе психфака МГУ рассказали, что при поступлении на факультет девятилетняя Алиса Теплякова не показала каких-либо выдающихся знаний, а за время учебы ни разу не посетила очные занятия.