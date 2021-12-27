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В Совфеде раскритиковали идею ввести штрафы за отказ от вакцинации

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
В Совфеде раскритиковали идею ввести штрафы за отказ от вакцинации
Фото: Пресс-служба Совфеда

Введение штрафных санкций за отказ граждан от вакцинации против коронавирусной инфекции не поддержали в Совете Федерации. Об этом заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в понедельник, 27 декабря.

Он отметил, что в целом поддерживает вакцинацию от заболевания, однако выступает против обязательности в этом вопросе.

— Уж тем более вводить какие-то штрафы, которые должны понуждать людей к вакцинации. Но я бы хотел пожелать всем здоровья. Надеюсь, что мы все-таки как-то преодолеем эту историю с пандемией и все будем жить в прежнем режиме, — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова Клишаса.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия изучит опыт других стран по вопросу введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. При этом противников вакцинации она назвала «людьми, пораженными страхом».

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря напомнил, что гражданам следует терпеливо и с уважением объяснять необходимость вакцинации от COVID-19. По словам лидера государства, преследования за отказ от прививок быть не должно.

В Совфеде раскритиковали идею ввести штрафы за отказ от вакцинации
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