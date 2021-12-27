Мальчик ударил ножом отца при попытке защитить мать в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пятиклассник в Коломне ударил отца ножом, заступившись за мать. Женщина в свою очередь написала заявление на сына. Об этом сообщает Telegram-канал Shot в понедельник, 27 декабря.

— Его 44-летняя мама Ирина, директор продуктового, вернулась домой поздно вечером. Отец — 49-летний Виктор, сварщик, — уже спал, — говорится в сообщении.

Между супругами возникла ссора из-за того, что жена включила свет. После этого муж начал душить женщину. Сын, чтобы защитить мать, ударил отца в грудь кухонным ножом.

Мужчина попал в больницу с повреждением легкого, а супруга в тот же день написала заявление на сына. По словам женщины, ее сын уже неоднократно хватался за нож и проявлял агрессию.

Правоохранители изъяли у него гаджеты, чтобы проверить, не является ли он участником «сомнительных» групп. При этом школьник отказался сообщать им пароли, отмечает Shot.

7 декабря сообщалось, что в Москве девушка, пытаясь спастись от избивавшего ее насильника, выпрыгнула с четвертого этажа. После этого нападавший вышел на улицу, ударил девушку ножом и скрылся.

В тот же день СК задержал подозреваемого. С фигурантом проводятся следственные действия, расследование по уголовному делу продолжается.