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Лавров и глава ВОЗ провели беседу о регистрации российской вакцины «Спутник V» 

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Лавров и глава ВОЗ провели беседу о регистрации российской вакцины «Спутник V» 
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поговорили о вопросе регистрации в ВОЗ отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V». Беседа состоялась в понедельник, 27 декабря.

Отмечается, что признание российского лекарственного препарата необходимо для эффективной борьбы с пандемией заболевания и обеспечения равного доступа населения мировых государств к средствам лечения и профилактики коронавируса, а также к свободному передвижению.

— Было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V», необходимости обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19, — заявили на официальном сайте МИД России.

20 декабря стало известно, что ВОЗ рассчитывает, что документы по вакцине от коронавируса «Спутник V» будут направлены до конца января 2022 года. Организация выразила надежду, что аппликант завершит подачу документов к установленному сроку, добавил он. Инспекцию на месте производства препарата организация сможет провести в феврале 2022 года.

Лавров и глава ВОЗ провели беседу о регистрации российской вакцины «Спутник V» 
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