Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские центральные диаметры будут работать 1 января до 02:30

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Московские центральные диаметры будут работать 1 января до 02:30
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пассажиры смогут воспользоваться Московскими центральными диаметрами (МЦД) в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, до 02:30. Об этом сообщил начальник Московской железной дороги (МЖД) Михаил Глазков в понедельник, 27 декабря.

Он отметил, что пик пассажиропотока стабильно приходится на период с 24 декабря по 10 января. В эти дни обычно назначаются дополнительные составы и меняется график движения.

— В этом году дополнительно назначено 245 поездов дальнего следования, изменен график движения Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД. В новогоднюю ночь МЦК будет работать круглосуточно, МЦД в новогоднюю ночь будет работать до 02:30 по московскому времени, — заявил руководитель столичного перевозчика.

При этом 7 января режим работы МЦД также продлят. Однако МЦК будет работать в привычном режиме.

— В эти праздники назначено дополнительно 179 пригородных поездов, которые в основном нацелены на миграцию населения к местам проведения елок и массовых мероприятий, — добавил Глазков.

По его словам, 4 января на полигон МЖД прибудет поезд Деда Мороза, передает ТАСС.

21 декабря новогодние украшения появились на столичных вокзалах и станциях метро, МЦК и МЦД.

«Зеленые» сиденья в «Ласточках» на Московском центральном кольце / Видео: mskagency.ru / АГН Москва
Читайте также:
Праздники изменение графика работы МЦД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте