Московские центральные диаметры будут работать 1 января до 02:30

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пассажиры смогут воспользоваться Московскими центральными диаметрами (МЦД) в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, до 02:30. Об этом сообщил начальник Московской железной дороги (МЖД) Михаил Глазков в понедельник, 27 декабря.

Он отметил, что пик пассажиропотока стабильно приходится на период с 24 декабря по 10 января. В эти дни обычно назначаются дополнительные составы и меняется график движения.

— В этом году дополнительно назначено 245 поездов дальнего следования, изменен график движения Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД. В новогоднюю ночь МЦК будет работать круглосуточно, МЦД в новогоднюю ночь будет работать до 02:30 по московскому времени, — заявил руководитель столичного перевозчика.

При этом 7 января режим работы МЦД также продлят. Однако МЦК будет работать в привычном режиме.

— В эти праздники назначено дополнительно 179 пригородных поездов, которые в основном нацелены на миграцию населения к местам проведения елок и массовых мероприятий, — добавил Глазков.

По его словам, 4 января на полигон МЖД прибудет поезд Деда Мороза, передает ТАСС.

21 декабря новогодние украшения появились на столичных вокзалах и станциях метро, МЦК и МЦД.