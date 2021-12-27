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«Пообщаться с рогатым»: Билан обвинил Моргенштерна в сделке с дьяволом

Иван Юминов

Общество
«Пообщаться с рогатым»: Билан обвинил Моргенштерна в сделке с дьяволом
Фото: YouTube / Осторожно, Собчак

Певец Дима Билан заявил, что рэпер Моргенштерн обязан своей славой сделке с дьяволом.

— У меня абсолютное ощущение, что он работает с темной стороной жизни. Я это вижу, чувствую, потрогать даже могу, — рассказал исполнитель.

Рэпер, по его словам, проделал быстрый путь к славе, пообщавшись с «рогатым». Перед интервью с телеведущей Ксенией Собчак, которое опубликовано на YouTube-канале, Билан начертил около порога красную линию, чтобы «зло» не зашло в дом.

Билан также рассказал Собчак, что испытывает проблемы с алкоголем. В интервью он признался, что не может остановиться, когда выпьет.

Впервые, уточнил артист, он понял, что у него проблемы, около четырех лет назад. После этого решил обратиться к доктору, который диагностировал ему третью стадию алкоголизма. Билан подчеркнул, что в глаза знает своего врага. Сперва он пьет шампанское, затем — вино, а дальше — крепкие напитки, заключил он.

В ноябре в Сети появились кадры с выступления, на которых Билан ведет себя неадекватно, не может устоять на ногах и с трудом общается с публикой. Зрители предположили, что Билан пьян. После этого артист со слезами на глазах извинился за выступление в Казахстане.

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