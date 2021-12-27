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Россияне и украинцы пожаловались на сбои в работе Telegram

Иван Юминов

Технологии
Россияне и украинцы пожаловались на сбои в работе Telegram
Фото: Unsplash

Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в России и на Украине. Об этом сообщает сервис Downdetector в понедельник, 27 декабря.

По состоянию на 20:20 по московскому времени было зафиксировано 1323 отчета о трудностях в работе Telegram. Свыше 40 процентов пользователей пожаловались на сбои в работе приложения, 38 процентов — на проблемы с отправкой сообщений, а 19 процентов — на трудности с подключением сервера.

Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. При этом ряд заявок поступил и с территории Украины, отмечает Downdetector.

6 ноября предприниматель Павел Дуров сообщил, что платная функция вскоре появится в Telegram. Она, как уточнил бизнесмен, может быть оформлена в виде недорогой подписки.

Ее наличие позволит финансово поддержать Telegram и никогда не видеть официальной рекламы, добавил Дуров. Авторы каналов смогут отключать официальную рекламу для всех пользователей, пообещал он. Рекламодатели вскоре получат возможность размещать «невидимые» объявления, которые при достаточной стоимости показа приведут к отсутствию объявлений в канале, заключил Дуров.

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