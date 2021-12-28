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Земляне смогут увидеть парад планет и звездопад Квадрантиды в новогодние праздники

Юлия Курганова

Общество
Земляне смогут увидеть парад планет и звездопад Квадрантиды в новогодние праздники
Фото: Pixabay

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, какие небесные «представления» ожидают жителей Земли в новогодние праздники.

Она сообщила, что время новогодних праздников совпадет с максимальной активностью метеорного потока Квадрантиды, который достигнет пика активности в ночь на 4 января. Специалист указала, что астрономы ожидают до 120 метеоров в час — одну-две «падающих» звезды в минуту. При этом лучше наблюдать за метеорами с полуночи и до рассвета, когда радиант (область вылета метеоров — прим. «ВМ») окажется максимально высоко над горизонтом.

Другое астрономическое явление в новогоднюю ночь — своеобразное затмение Марса — смогут увидеть только жители Австралии. В 2022 году земляне смогут наблюдать еще одно затмение Луной Марса: тогда Луна закроет Марс на 40 минут.

4 января Земля пройдет перигелий, ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, и окажется на минимальном расстоянии от Солнца. В планетарии уточнили, что диск небесного светила будет выглядеть на три процента больше, чем в начале июля, когда наблюдается наибольшее расстояние между планетами, передает ТАСС.

Астрономы впервые открыли «железную» экзопланету размером c Марс. Исследователи орбитальной обсерватории TESS обнаружили в окрестностях соседней звезды GJ 367 экзопланету размером с Марс. Ученые предположили, что эта планета совершает один оборот вокруг звезды всего за восемь неполных часов.

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