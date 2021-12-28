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Автоэксперты составили топ-5 самых некрасивых машин в мире

Юлия Курганова

Общество
Автоэксперты составили топ-5 самых некрасивых машин в мире
Фото: mos.ru / пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Автоэксперты составили подборку машин, которым, по их мнению, не повезло с дизайнерами, и они выглядят некрасиво.

Так, в топ-5 страшных автомобилей попал кроссовер Isuzu VehiCross. Он слишком короткий для такой высоты. Фары и радиаторная решетка смотрятся, будто инородные предметы. Такое ощущение, что дизайнеры вдохновлялись чем-то вроде Land Rover Freelander, но лучше бы они поступили, как китайцы, и не портили шедевр, заявили эксперты.

Автоэксперты составили топ-5 самых некрасивых машин в мире Фото: youtube.com

Также корейский SsangYong Rodius выглядит причудливо. Он является симбиозом между машиной и яхтой. Минивэн длиною в 5130 миллиметров получил в задней части дополнительную надстройку, которая выглядит, как мансардный этаж. Тем не менее, Rodius пережил два поколения. Последние экземпляры сошли с конвейера в 2019 году.

Автоэксперты составили топ-5 самых некрасивых машин в мире Фото: youtube.com

Pontiac Aztek — жертва излишнего креатива. Этот кроссовер разрабатывался для молодежи. Однако дизайнеры тут явно переборщили с креативом, в итоге облик получился слишком перегруженным, отметили эксперты. Передняя оптика с отдельными поворотами и двойная решетка радиатора плохо сочетаются с угловатыми колесными арками. Корма больше подойдет для продажи пирожков или газировки. Модель продержалась на конвейере с 2001 по 2006 год.

Автоэксперты составили топ-5 самых некрасивых машин в мире Фото: youtube.com

Также дизайнеры подарили минивэну Fiat Multipla нелегкую судьбу. Автомобиль — постоялец в самых нелестных рейтингах. Обычно итальянцы выпускают красивые автомобили, но здесь что-то пошло не так. Очень неудачную архитектуру имеет место соединения нижней и верхней части минивэна. Визуально кажется, что два разных автомобиля распилили напополам и поменяли части местами, выразили точку зрения специалисты.

Автоэксперты составили топ-5 самых некрасивых машин в мире Фото: youtube.com

Самой некрасивой машиной назвали американский Sebring-Vanguard CitiCar.

— Советский холодильник является шедевром, по сравнению с детищем компании Sebring-Vanguard. Прямые куски металла просто сварены под определенными углами, — отметили автоэксперты издания Inc News.

Автоэксперты составили топ-5 самых некрасивых машин в мире Фото: youtube.com

УАЗ Патриот возглавил рейтинг самых ненадежных автомобилей с пробегом. Автоэксперты признали автомобили отечественного производства самыми ненадежными среди машин с пробегом, а возглавил антирейтинг рамный внедорожник УАЗ Патриот, выпущенный до 2018 года.

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