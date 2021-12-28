Склад резины загорелся на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 32-й километр Карта всех событий

Пожар произошел на складе с резиновыми изделиями на МКАД. Об этом во вторник, 28 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Ситуация осложняется тем, что по соседству располагается автозаправка, отметил источник «ВМ».

— Пожар произошел в здании на 32-м километре МКАД, — рассказал он.

Из располагающегося по соседству мотеля эвакуировали людей. В настоящее время наблюдается открытое горение.

Информация о пострадавших и площади пожара уточняется.

Позже журналисты РЕН ТВ сообщили, что горит не склад, а мотель, откуда эвакуировали постояльцев.

26 декабря пожарные потушили загоревшийся на 36-м километре Киевского шоссе бензовоз. В 14:27 открытое горение было ликвидировано, и в 14:38 пожар был полностью потушен. Информации о пострадавших не поступало.