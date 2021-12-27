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Пожарные потушили загоревшийся на 36-м километре Киевского шоссе бензовоз

Илья Ашуров

Происшествия
Пожарные потушили загоревшийся на 36-м километре Киевского шоссе бензовоз
Фото: ГИБДД по Москве
Россия, Москва, поселение Марушкинское, Киевское шоссе, 37-й километр Карта всех событий

Загоревшийся на 36-м километре Киевского шоссе бензовоз потушили. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

— В 14:27 открытое горение ликвидировано, и в 14:38 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении ведомства.

До этого в столичном дептрансе сообщили, что из-за ДТП с бензовозом маршруты автобусов изменили. Водителей призывали пользоваться объездными маршрутами, так как движение по Киевскому шоссе в районе инцидента перекрыто в обоих направлениях.

Днем 27 декабря на Киевском шоссе загорелся грузовой автомобиль. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 12:16. Пожарные уже приступили к ликвидации пожара. Сведений о пострадавших не поступало.

В столичной пресс-службе ГИБДД уточнили, что инцидент произошел на 37-м километре Киевского шоссе. Загорелся грузовик, перевозивший сжиженный газ.

В Сети появилось видео с места происшествия.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

В понедельник, 27 декабря, пожар произошел в детском саду «Новое поколение», расположенном на улице Молодежной Раменского городского округа. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Позже возгорание ликвидирвоали.

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