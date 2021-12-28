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Экономист предупредил россиян о новом витке инфляции в 2022 году

Юлия Курганова

Экономика
Экономист предупредил россиян о новом витке инфляции в 2022 году
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В первом квартале 2022 года инфляция сохранится на высоком уровне. Об этом сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, это связано с эффектом низкой базы. В первые пять месяцев этого года рост цен, согласно данным Росстата, составил около шести процентов. Что будет с экономикой дальше — большой вопрос.

Новую волну подорожания товаров стоит ждать в феврале, когда в Россию прибудет продукция, контракты по которой заключались по новым ценам. Не нужно также забывать об индексации тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировке, росте цен на строительные и ремонтные работы.

— Пока что более реальным видится смешанный сценарий, при котором рост цен за год будет в районе восьми процентов, — рассказал эксперт.

Он отметил, что объективных причин для того, чтобы инфляция осталась в границах обещанных Центробанком четырех процентов, нет. Если пандемия будет сходить на нет, то следует рассчитывать на инфляцию примерно в шесть процентов по итогам года, считает Переславский. Однако при других исходах, учитывая политическую напряженность, этот показатель может достигнуть 12 процентов, сообщает агентство «Прайм».

Кроме того, экономист утверждает, что многое зависит и от курса национальной валюты: «если доллар будет стоить 80 рублей, то инфляция может подняться до отметки в 10 процентов и даже выше».

ЦБ спрогнозировал уровень инфляции в России по итогам 2021 года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в понедельник, 27 декабря, заявила, что инфляция в стране по итогам этого года немного превысит восемь процентов.

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