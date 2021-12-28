Польский политолог допустил военную победу над Россией при двух условиях

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Польша может победить Россию в войне при условии реформы своей армии и отказа Кремля от использования ядерного оружия. Такое мнение высказал эксперт по геополитике Яцек Бартосяк.

Журналист спросил у политолога, сможет ли Польша без помощи союзников по НАТО победить РФ после реформирования вооруженных сил и создания армии «нового образца». На это эксперт назвал два условия военной победы польской армии над российской.

По его словам, нужно «много сделать» для развития вооруженных сил. Также это возможно при условии, что Россия не будет применять ядерное оружие.

Бартосяк считает, что современная армия Польши в данный момент не способна противостоять российской. Он опасается, что Москва якобы захочет помешать Варшаве создать боеспособные соединения.

— Они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, — добавил эксперт, пишет портал wPolityce.

Премьер-министр Польши выдвинул ультиматум России. Матеуш Моравецкий выдвинул РФ ультиматум, который касается дальнейших отношений между Кремлем и Европой. Он обвинил Москву в том, что она проверяет границы дозволенного и хочет разделить европейские страны на несколько враждующих лагерей.