Премьер-министр Польши выдвинул ультиматум России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул РФ ультиматум. Он касается дальнейших отношений между Кремлем и Европой.
Политик обвинил Россию в том, что она проверяет границы дозволенного и хочет разделить европейские страны на несколько враждующих лагерей.
— Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы, — заявил Моравецкий в беседе с газетой La Repubblica.
Он подчеркнул, что Евросоюз больше не пойдет ни на какие уступки России. В частности, премьер Польши призвал отказаться от запуска «Северного потока — 2», который, по его словам, будет символом господства РФ над Европой.
Политик считает, что Москву необходимо обложить жесткими санкциями, сообщает РИА Новости.
В МИД заявили, что отношения России и Запада подошли к критической черте. Существует острая необходимость диалога Москвы и Запада по гарантиям безопасности, отношения между сторонами подошли к критической черте.
До этого экс-заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский заявил, что Евроатлантическому сообществу необходимо нанести «предупреждающий удар» по России и отключить ее от SWIFT. По его словам, «к сдерживанию России нужно подходить комплексно».