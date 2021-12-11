Премьер-министр Польши выдвинул ультиматум России

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул РФ ультиматум. Он касается дальнейших отношений между Кремлем и Европой.

Политик обвинил Россию в том, что она проверяет границы дозволенного и хочет разделить европейские страны на несколько враждующих лагерей.

— Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы, — заявил Моравецкий в беседе с газетой La Repubblica.

Он подчеркнул, что Евросоюз больше не пойдет ни на какие уступки России. В частности, премьер Польши призвал отказаться от запуска «Северного потока — 2», который, по его словам, будет символом господства РФ над Европой.

Политик считает, что Москву необходимо обложить жесткими санкциями, сообщает РИА Новости.

В МИД заявили, что отношения России и Запада подошли к критической черте. Существует острая необходимость диалога Москвы и Запада по гарантиям безопасности, отношения между сторонами подошли к критической черте.

До этого экс-заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский заявил, что Евроатлантическому сообществу необходимо нанести «предупреждающий удар» по России и отключить ее от SWIFT. По его словам, «к сдерживанию России нужно подходить комплексно».