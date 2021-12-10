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В МИД заявили, что отношения России и Запада подошли к критической черте

Анастасия Колоскова

Политика
В МИД заявили, что отношения России и Запада подошли к критической черте
Фото: МИД РФ

Существует острая необходимость диалога Москвы и Запада по гарантиям безопасности, отношения между сторонами подошли к критической черте. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, президент США Джо Байден во время общения с российским лидером Владимиром Путиным выразил готовность к диалогу по вопросам безопасности.

В документе дипломатическое ведомство настаивает, чтобы договоренность о неразмещении США и другими участниками НАТО ударных систем вооружений, представляющих угрозу России, на территории соседних с ней стран, было закреплено юридически.

В МИД также потребовали, чтобы Североатлантический альянс ответил на выдвинутые до этого предложения по снижению напряженности в Европе. Так, Россия настаивает, чтобы были отведены районы оперативных учений и согласована предельная дистанция сближения боевых кораблей и самолетов с целью предотвратить военную деятельность.

Также министерство отметило, что Москва ожидает ответа от блока по поводу предложения по возобновлению регулярного диалога между оборонными ведомствами.

— Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо. В качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе, — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что НАТО подталкивают Украину к агрессии вместо того, чтобы «одернуть своих украинских протеже».

9 декабря в 09:12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины выдвинулся в направлении Керченского пролива. При этом никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала. Позднее корабль лег на обратный курс и развернулся в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия судна украинских ВМС «Донбасс» в Азовском море не что иное, как очередная провокация.

В Кремле отметили, что инцидент с судном украинских ВМС «Донбасс» у Керченского пролива еще раз подтверждает потенциальные вред и опасность подобных действий.

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