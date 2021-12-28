Израиль обстрелял сирийскую территорию около российской авиабазы Хмеймим
Израиль атаковал сирийский город Латакию, возле которого расположена российская авиабаза Хмеймим. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила Сирийская арабская армия.
Ракеты были выпущены около 3:21 (по московскому времени 04:21).
Уточняется, что Израиль совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от Латакии. Целью израильской армии была контейнерная площадка в городском торговом порту. В результате попадания ракеты произошел пожар.
Военные уточнили, что нанесен большой материальный ущерб, на месте атаки продолжается тушение пожара. Для отражения воздушной атаки использовали сирийские системы противовоздушной обороны.
Российская база Хмеймим существует в Сирии с 2015 года. Она находится в 30 километрах от сирийско-турецкой границы.
В ноябре «Панцирь-С» уничтожил шесть израильских ракет, выпущенных по Сирии. Российские комплексы «Бук-М2» и «Панцирь-С», которые стоят на вооружении противовоздушной обороны Сирии, уничтожили израильские ракеты. В процессе атаки ранения получили двое сирийских военнослужащих.