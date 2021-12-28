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Израиль обстрелял сирийскую территорию около российской авиабазы Хмеймим

Юлия Курганова

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Израиль обстрелял сирийскую территорию около российской авиабазы Хмеймим
Фото: twitter.com/Sohayb_Masri1

Израиль атаковал сирийский город Латакию, возле которого расположена российская авиабаза Хмеймим. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила Сирийская арабская армия.

Ракеты были выпущены около 3:21 (по московскому времени 04:21).

Уточняется, что Израиль совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от Латакии. Целью израильской армии была контейнерная площадка в городском торговом порту. В результате попадания ракеты произошел пожар.

Военные уточнили, что нанесен большой материальный ущерб, на месте атаки продолжается тушение пожара. Для отражения воздушной атаки использовали сирийские системы противовоздушной обороны.

Видео: Telegram-канал «Известия»

Российская база Хмеймим существует в Сирии с 2015 года. Она находится в 30 километрах от сирийско-турецкой границы.

В ноябре «Панцирь-С» уничтожил шесть израильских ракет, выпущенных по Сирии. Российские комплексы «Бук-М2» и «Панцирь-С», которые стоят на вооружении противовоздушной обороны Сирии, уничтожили израильские ракеты. В процессе атаки ранения получили двое сирийских военнослужащих.

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