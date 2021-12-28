Почти 30 информационных стоек появилось в столичном метро за минувшие семь лет

Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Информационные стойки «Живое общение», расположенные в столичном метрополитене, празднуют семилетие создания. За это время их количество достигло 28. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов во вторник, 28 декабря.

Он отметил, что за прошедшее время сотрудники стоек проконсультировали пассажиров метро и Московского центрального кольца (МЦК) свыше 3,8 миллиона раз. Чаще всего жители и гости столицы спрашивают о правильности выбранного маршрута и интересуются сувенирной продукцией с символикой подземки.

Обратиться к специалисту можно ежедневно с 08:00 до 20:00, в том числе в период новогодних праздников. Информационные стойки работают, например, на станциях «Пушкинская», «Курская», «Парк культуры», «Тургеневская» и «Выставочная», пишет официальный сайт мэра Москвы.

— Суммарно сотрудники стоек «Живое общение» ответили на более чем 3,8 миллиона вопросов, а удовлетворенность качеством нашей работы составляет 98 процентов. В сервисе заняты 100 работников, его ценят пассажиры, он развивается, совсем скоро на стойках можно будет воспользоваться услугами сервисного центра «Московский транспорт» и, например, перенести баланс с одной карты на другую, — пояснил Ликсутов.

27 декабря стало известно, что пассажиры смогут воспользоваться Московскими центральными диаметрами (МЦД) в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, до 02:30.