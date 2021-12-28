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Возможность оформления банковской гарантии появилась на портале поставщиков

Евгений Белоусов

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Возможность оформления банковской гарантии появилась на портале поставщиков
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Предприниматели теперь могут оформить банковскую гарантию на портале поставщиков. Новый сервис заработал на портале в пилотном режиме. Об этом 28 декабря рассказал руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

По его словам, до появления нового сервиса поставщику для получения банковской гарантии необходимо было заполнять бумажные формы, а также посещать отделения банков и приносить дополнительные документы лично.

— Возможность подать заявку на получение банковской гарантии и отслеживать ее статус онлайн на портале поставщиков значительно упрощает предпринимателям работу с документацией и экономит их время, то есть позволяет использовать рабочее время более эффективно, — рассказал он.

Отмечается, что обеспечение исполнения контракта гарантирует заказчику возмещение ущерба, если поставщик не исполнит условия контракта. Предприниматель может подтвердить это с помощью собственных средств или предоставления банковской гарантии, которая подтверждает, что банк выплатит неустойку (штраф и пени) заказчику, если поставщик не выполнит условия контракта.

Как рассказал начальник Управления автоматизации закупок малого объема и оперативных сделок Департамента города Москвы по конкурентной политике Александр Старокадомский, новый сервис — это еще один шаг для полной автоматизации закупочной деятельности пользователей портала. Сервис гарантирует безопасность и прозрачность сделок.

В тестировании нового сервиса принимали участие несколько банков, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что количество товаров в онлайн-каталоге портала поставщиков превысило отметку в 1,5 миллиона единиц. Каждый день их число увеличивается примерно на тысячу позиций.

Новые товары появляются в каталоге благодаря искусственному интеллекту. С помощью новации заказчик в упрощенном порядке может находить нужную продукцию, а поставщик — продвигать свой бизнес.

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