«Экзотические меры»: в МИД оценили возможность США ограничить конвертацию рубля

Фото: МИД РФ

Возможность США ограничить конвертацию рубля как национальной валюты — это «экзотические меры из разряда фантастики». Об этом заявил во вторник, 28 декабря, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

— Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано, — заявил он.

По его словам, США могут попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, но не более того, передает РИА Новости.

— Каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики, — подытожил Биричевский.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз могут ввести санкции, предусматривающие ограничение валют, если Россия реализует якобы «вторжение» на Украину.

По их данным, санкционные меры могут распространиться на крупнейшие российские банки, а также на фонд прямых инвестиций (РФПИ). Новые санкции также могут предусматривать ограничения конвертации рубля в доллары и другие валюты.

Позже глава Сбербанка Герман Греф заявил, что подобные слухи про ограничение конвертации рубля в доллары и другие валюты из-за возможных санкций Соединенных Штатов являются «небылицей и чушью несусветной».