Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Экзотические меры»: в МИД оценили возможность США ограничить конвертацию рубля

Евгений Белоусов

Политика
«Экзотические меры»: в МИД оценили возможность США ограничить конвертацию рубля
Фото: МИД РФ

Возможность США ограничить конвертацию рубля как национальной валюты — это «экзотические меры из разряда фантастики». Об этом заявил во вторник, 28 декабря, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

— Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано, — заявил он.

По его словам, США могут попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, но не более того, передает РИА Новости.

— Каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики, — подытожил Биричевский.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз могут ввести санкции, предусматривающие ограничение валют, если Россия реализует якобы «вторжение» на Украину.

По их данным, санкционные меры могут распространиться на крупнейшие российские банки, а также на фонд прямых инвестиций (РФПИ). Новые санкции также могут предусматривать ограничения конвертации рубля в доллары и другие валюты.

Позже глава Сбербанка Герман Греф заявил, что подобные слухи про ограничение конвертации рубля в доллары и другие валюты из-за возможных санкций Соединенных Штатов являются «небылицей и чушью несусветной».

Читайте также:
США МИД РФ Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте