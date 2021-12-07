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Греф назвал новости об ограничении конвертации рубля санкциями «несусветной чушью»

Полина Долганова

Общество
Греф назвал новости об ограничении конвертации рубля санкциями «несусветной чушью»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Слухи про ограничение конвертации рубля в доллары и другие валюты из-за возможных санкций Соединенных Штатов являются «небылицей и чушью несусветной». Такое мнение во вторник, 7 декабря, выразил глава Сбербанка Герман Греф.

— Это невозможно запретить, это невозможно исполнить... Под этим нет никакого реального основания, даже если это захотят сделать. Я никогда не слышал, что кто-то планирует подобное. Это сделать просто невозможно, — цитирует банкира РИА Новости.

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время рассматривают возможность введения санкций в отношении России для сдерживания якобы «вторжения» РФ на Украину. Уточняется, что санкции могут коснуться близкого окружения президента России Владимира Путина, а также ряда энергетических компаний. Ограничительные меры также предусматривают отключение РФ от системы SWIFT. По данным источников телеканала, эти санкции могут стать худшими в истории мировой практики, за исключением ограничений в отношении Ирана и КНДР.

По данным Bloomberg, санкционные меры могут распространиться на крупнейшие российские банки, а также на Фонд прямых инвестиций (РФПИ). Новые санкции также могут предусматривать ограничения конвертации рубля в доллары и другие валюты.

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