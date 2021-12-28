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Обладатели статусов «Московская медсестра» и «Московский медбрат» рассказали о своей работе

Виктория Сикерина

Город
Обладатели статусов «Московская медсестра» и «Московский медбрат» рассказали о своей работе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Почетные звания «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат» впервые вручили 20 столичным специалистам. Помимо свидетельства и нагрудных знаков, сотрудники смогут каждый месяц получать прибавку к заработной плате в размере 7,5 тысячи рублей.

В рамках присвоения звания медицинский персонал среднего звена прошел специализированные испытания. Обладатели статуса рассказали о своих эмоциях от получения награды и профессиональной карьере.

Для многих присвоение почетной награды стало неожиданным. Медсестра Городской клинической больницы имени Буянова Ангелина Юркова призналась, что испытала гордость за выбранную профессию и свои успехи в ней.

— Учреждение такого статуса лишний раз доказывает, что медицинских сестер воспринимают не как второстепенный элемент лечебного процесса, а как специалистов, на которых возложена огромная ответственность, без которых система здравоохранения не может нормально функционировать, — отметила она.

Среди основных преимуществ статуса специалисты выделили не денежное вознаграждение, а престиж и признание в профессии. Это доказало, что медсестры и медбратья выполняют важные функции в системе здравоохранения города.

Также сотрудники столичных медучреждений подчеркнули, что для получения статуса необходимо обладать опытом работы и знаниями, а также постоянно развивать профессиональные компетенции, пишет официальный сайт мэра Москвы.

23 декабря столице вручили дипломы на 14-м Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Ее похвалили за разработку благотворительного портала на официальном сайте мэра Москвы, внедрение компьютерного зрения в медицину и создание цифрового гида по достопримечательностям.

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