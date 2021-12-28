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Деловой центр появится на западе столицы по программе создания мест приложения труда

Виктория Сикерина

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Деловой центр появится на западе столицы по программе создания мест приложения труда
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Западный административный округ, район Кунцево, отдельная площадка Рублёво-Архангельское Карта всех событий

Инвестор возведет офисно-деловой центр в рамках реализации программы создания мест приложения труда (МПТ) в Рублево-Архангельском на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 28 декабря.

Он отметил, что такой проект позволит создать 1,5 тысячи новых рабочих мест. Общая площадь здания составит порядка 18 тысяч квадратных метров.

— В свою очередь застройщик получит преференции по плате за изменение вида разрешенного использования четырех земельных участков для возведения многоквартирных домов, которые строятся там же — в Рублево-Архангельском, — заявил заммэра.

По условиям договора, ввод в эксплуатацию назначен на октябрь 2024 года.

Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что программа МПТ позволяет комплексно создать в городе сбалансированную застройку.

— Этот проект — пример того, как программа помогает решать задачу сбалансированной застройки: и объект МПТ, и жилье, попадающие под программу, будут возведены в одном округе. В его реализацию девелопер вложит 1,92 миллиарда рублей, — заключил он.

Накануне стало известно, что в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы появится торгово-развлекательный центр. Его возведут за счет инвестора.

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