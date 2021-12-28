Сеть кинотеатров «Москино» пригласила на бесплатные показы мультфильмов в праздники

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Костякова, 10 Карта всех событий

Сеть кинотеатров «Москино» подготовила программу, состоящую из советских мультипликационных фильмов на зимнюю тематику, для новогодних праздников. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина во вторник, 28 декабря.

Она отметила, что жители и гости столицы смогут увидеть культовые киноленты, на которых выросли несколько поколений.

— В программу вошли такие мультфильмы, как «Снежная королева», «Умка», «Шайбу! Шайбу!», «Дед Мороз и лето», «Щелкунчик». В каждом из них сюжет связан с зимой или Новым годом. Показы будут бесплатными. Для посещения нужно предварительно зарегистрироваться на событие на сайте «Москино». Там же опубликовано подробное расписание, — заявила заммэра.

Посмотреть мультфильмы можно будет в кинотеатрах «Искра», «Полет», «Сатурн», «Тула» и «Спутник». Уточняется, что для посещения показов необходимо соблюдать требования о противодействии коронавирусу: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Также заполняемость залов не должна превышать 50 процентов.

Кинотеатр «Художественный» до 9 января 2022 года ждет москвичей и гостей столицы на новогодний кинофестиваль. В его афише значатся современная новогодняя классика, главные рождественские хиты Голливуда и просто хорошие фильмы.