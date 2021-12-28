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Автоэксперты назвали главный минус отмены «нулевого промилле»

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперты назвали главный минус отмены «нулевого промилле»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Отмена или снижение допустимой погрешности алкотестера приведет к росту коррупции на дорогах. Такое мнение высказали специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как отметил автоэксперт Игорь Моржаретто, в прошлом опыт отмены погрешности показал, что в этом случае могут пострадать водители, которые вообще не употребляли алкоголь.

— Нелепое решение: уже пробовали десять лет назад отменить, и выяснилось, что огромное количество людей страдают от того, что выпили кефира. Если вы выпьете кефир, у вас пусть на 20 минут, но подскочит уровень алкоголя, — подчеркнул специалист.

С мнением Моржаретто согласен заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков. Он отметил, что все разговоры о влиянии на алкотестер кефира, кумыса и некоторых других напитков имеют под собой основания.

Кроме того, алкотестер может некорректно реагировать из-за особенностей конкретного человека, заметил Моржаретто.

— Если отменим, то столкнемся с тем, с чем сталкивались 10 лет назад, когда Медведев отменил, и когда выяснилось, что у нас шесть миллионов людей с астмой, у которых чуть повышенный уровень: это не алкоголь, просто дает фон такой. У нас диабетиков четыре миллиона, их тоже надо куда-то записать. У них всегда, когда выдыхают, есть какой-то фон. Для этого введена техническая погрешность, — заметил эксперт.

Также Моржаретто подчеркнул, что при отсутствии допустимой погрешности коррупций на дорогах «чудовищно вырастет». Аналогичное мнение высказал Гудков.

— Самое главное, что снова вернется коррупционная составляющая. Все, что будет выше какого-то слишком низкого порога — повод материально поддержать контролирующие органы. Этого, конечно, очень бы не хотелось, это будет шаг назад, — заключил собеседник «ВМ».

Вице-премьер, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин в беседе с «Ведомостями» отметил, что в России ежегодно гибнет в ДТП большое количество человек.

По его мнению, для снижения аварийности нужно тщательнее выявлять пьяных водителей.

— Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем, ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, – уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать, — уверен Хуснуллин.

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