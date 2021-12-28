Рябков назвал вероятную дату переговоров с США по гарантиям безопасности

Фото: МИД РФ

Переговоры России и США по вопросам гарантий безопасности могут пройти 10 января, но точной даты пока нет. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябов также рассказал, что переговоры с НАТО могут пройти через два дня после переговоров с США — 12 января.

— Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договорённости нет, — заявил он.

По его словам, дата переговоров с НАТО прорабатывается.

— У нас нет окончательной, полной договорённости по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются, — цитирует его РИА Новости.

Днем ранее, 27 декабря, глава МИД Сергей Лавров сообщил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут уже после новогодних праздников, в январе.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.