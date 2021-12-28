Как защитить от стресса своих питомцев во время новогодних салютов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Что для людей радость и пиршество для глаз, то для наших четвероногих друзей — страх и паника. Новогодняя канонада является причиной сильнейшего стресса у животных, в том числе и у домашних, ведь они не привыкли к резким звукам и шумам. Не стоит думать, что наши питомцы в силах пережить стресс самостоятельно — часто им требуется специальная помощь. О том, как правильно защитить животное от стресса в период новогодних салютов, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

— Подготавливать животное к Новому году лучше заранее. Тут вам помогут специальные дрессировки. Собаку (молодую) нужно за два–три месяца вывозить на специальные полигоны к дрессировщикам, которые будут ее подготавливать. Тут используются разные приемы, например, стрельба по баночкам или включение громких сирен. Таким образом животное постепенно привыкает к резким звукам и шумам, — рассказывает кинолог Ирина Федорова.

По мнению зоопсихолога Сергея Черникова, важно адаптировать животное к городским звукам, гулять по более шумным улицам и при этом стараться удерживать внимание на себе.

— Хорошо, если у животного будет опыт гуляния по разным улицам, тогда оно сможет по запахам и по видам определить дорогу домой, — утверждает специалист.

Что касается кошек, то для них, говорит Черников, лучший способ снятия стресса — это игры: охота на фантики, ниточки. Можно играть до Нового года и уже после того, как отгремели салюты. Несомненно, зверек будет чувствовать себя лучше. Очень важно поддерживать своего питомца, выходить с ним на контакт, окружать заботой, отмечает зоопсихолог.

— Еще можно непосредственно перед прогулкой дать животному успокоительное. А можно пройти лечение курсом за несколько дней до намечающихся салютов, — рекомендует кинолог.

Для расчета дозировки необходимо обратиться к специалисту, в ветеринарную клинику или зоомагазин.

— Лучше всего для собак и кошек подойдут успокаивающие феромоны, по составу они похожи на выделения лактирующей самки. К помощи психотропных препаратов (антидепрессантов, транквилизаторов) лучше не обращаться.

Что делать, если животное все-таки убежало

— Если вы все-таки не смогли удержать животное на поводке, и оно убежало, то тут лучше всего прибегнуть к помощи сарафанного радио: пишите объявления в социальные сети, в группы типа «Подслушано», волонтерские чаты. Порой это здорово помогает, потеряшки находятся, очень многим моим клиентам в поисках потерявшихся животных помогли именно соцсети. Я не слышала, чтобы поисковые организации сильно помогали в этом вопросе. Еще можно установить GPS-трекеры на ошейник, сейчас это очень распространено, — рекомендует кинолог.

Вообще, лучше всего заранее выгулять животное и оставить его дома, тем самым предотвратив возможность побега.

— Еще можно старым проверенным способом расклеивать листовки с информацией о питомце, указав свой телефон, имя животного с фотографией и место, где животное потерялось, — присоединяется Черников. — А если животное неожиданно сорвалось с места, но при этом поводок остался у вас в руке, то тут ваши действия зависят от характера питомца. Если он подвижен и активен — двигайтесь вместе с ним. Если характер спокойный, то усадите зверя на землю, погладьте, похвалите, дайте кусочек лакомства. Главное — сами не передавайте тревожность и сохраняйте спокойствие, животным важно чувствовать ваше присутствие и поддержку.