Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Как защитить от стресса своих питомцев во время новогодних салютов

Дарья Муромская

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Новый год — 2022
Общество
Как защитить от стресса своих питомцев во время новогодних салютов
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Что для людей радость и пиршество для глаз, то для наших четвероногих друзей — страх и паника. Новогодняя канонада является причиной сильнейшего стресса у животных, в том числе и у домашних, ведь они не привыкли к резким звукам и шумам. Не стоит думать, что наши питомцы в силах пережить стресс самостоятельно — часто им требуется специальная помощь. О том, как правильно защитить животное от стресса в период новогодних салютов, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

— Подготавливать животное к Новому году лучше заранее. Тут вам помогут специальные дрессировки. Собаку (молодую) нужно за два–три месяца вывозить на специальные полигоны к дрессировщикам, которые будут ее подготавливать. Тут используются разные приемы, например, стрельба по баночкам или включение громких сирен. Таким образом животное постепенно привыкает к резким звукам и шумам, — рассказывает кинолог Ирина Федорова.

По мнению зоопсихолога Сергея Черникова, важно адаптировать животное к городским звукам, гулять по более шумным улицам и при этом стараться удерживать внимание на себе.

— Хорошо, если у животного будет опыт гуляния по разным улицам, тогда оно сможет по запахам и по видам определить дорогу домой, — утверждает специалист.

Что касается кошек, то для них, говорит Черников, лучший способ снятия стресса — это игры: охота на фантики, ниточки. Можно играть до Нового года и уже после того, как отгремели салюты. Несомненно, зверек будет чувствовать себя лучше. Очень важно поддерживать своего питомца, выходить с ним на контакт, окружать заботой, отмечает зоопсихолог.

— Еще можно непосредственно перед прогулкой дать животному успокоительное. А можно пройти лечение курсом за несколько дней до намечающихся салютов, — рекомендует кинолог.

Для расчета дозировки необходимо обратиться к специалисту, в ветеринарную клинику или зоомагазин.

— Лучше всего для собак и кошек подойдут успокаивающие феромоны, по составу они похожи на выделения лактирующей самки. К помощи психотропных препаратов (антидепрессантов, транквилизаторов) лучше не обращаться.

Что делать, если животное все-таки убежало

— Если вы все-таки не смогли удержать животное на поводке, и оно убежало, то тут лучше всего прибегнуть к помощи сарафанного радио: пишите объявления в социальные сети, в группы типа «Подслушано», волонтерские чаты. Порой это здорово помогает, потеряшки находятся, очень многим моим клиентам в поисках потерявшихся животных помогли именно соцсети. Я не слышала, чтобы поисковые организации сильно помогали в этом вопросе. Еще можно установить GPS-трекеры на ошейник, сейчас это очень распространено, — рекомендует кинолог.

Вообще, лучше всего заранее выгулять животное и оставить его дома, тем самым предотвратив возможность побега.

— Еще можно старым проверенным способом расклеивать листовки с информацией о питомце, указав свой телефон, имя животного с фотографией и место, где животное потерялось, — присоединяется Черников. — А если животное неожиданно сорвалось с места, но при этом поводок остался у вас в руке, то тут ваши действия зависят от характера питомца. Если он подвижен и активен — двигайтесь вместе с ним. Если характер спокойный, то усадите зверя на землю, погладьте, похвалите, дайте кусочек лакомства. Главное — сами не передавайте тревожность и сохраняйте спокойствие, животным важно чувствовать ваше присутствие и поддержку.

Праздники эксперты Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте