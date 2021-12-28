Ввод жилья в России превысит план на 15 процентов в 2021 году

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Ввод жилья в России в 2021 году на 15 процентов превысит план. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

По его словам, изначально в 2020 году предполагалось, что в 2021 году сдадут в эксплуатацию только 78 миллионов квадратных метров жилья. Но на сегодняшний день ожидается, что по итогам года будет построено уже 90 миллионов квадратных метров, передает РИА Новости.

— Это рекордный ввод со времен Советского Союза. Он почти на 10 процентов больше, чем в 2020 году, и на 15 процентов больше изначальных плановых показателей, — заявил вице-премьер.

До этого Хуснуллин сообщил, что в Московском регионе с начала года построили более 400 километров автомобильных дорог. Он отметил, что стремительное развитие транспортной системы способствует социально-экономическому росту региона.

Также вице-премьер заявил, что задачи национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) необходимо выполнить к концу 2023 года. До 2024 года, рассказал он, не менее 138 тысяч километров дорог будет соответствовать высоким требованиям.