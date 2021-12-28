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В ЦБ рассчитывают, что инфляция в России снизится до 4,5 процента к концу 2022 года
В Банке России (ЦБ) рассчитывают, что инфляция в России снизиться до четырех — 4,5 процентов к концу 2022 года. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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