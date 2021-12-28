В ЦБ рассчитывают, что инфляция в России снизится до 4,5 процента к концу 2022 года

Фото: Вечерняя Москва

В Банке России (ЦБ) рассчитывают, что инфляция в России снизиться до четырех — 4,5 процентов к концу 2022 года. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Новость дополняется