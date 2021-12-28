Сергей Собянин рассказал о применении цифровых технологий в московском здравоохранении

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Основные цифровые сервисы действуют в режиме реального времени в медицинских учреждениях столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 декабря.

Он отметил, что несколько лет назад городские власти планировали провести технологическую трансформацию системы здравоохранения. Сейчас эти новации активно применяются на практике.

— Как показывает опыт, «цифра» реально экономит время москвичей и разгружает врачей, позволяя им сосредоточиться на главном — оказании помощи пациентам, — уточнил Сергей Собянин в личном блоге.

27 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый подход проактивного наблюдения за хронически больными пациентами будет введен в столице в следующем году.

Заммэра подчеркнула, что такие принципы начнут действовать по девяти основным нозологиям, определяющим смертность. Как правило, это заболевания, относящиеся к БСК и эндокринологии. Ракова объяснила, что в настоящее время к хроническим больным такого типа можно отнести полтора миллиона москвичей.