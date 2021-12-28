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Москвичи рассказали, какие факторы им важны при регистрации брака

Георгий Соланович

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Москвичи рассказали, какие факторы им важны при регистрации брака
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Жителям Москвы очень важно, где и как будет проходить бракосочетание пары: время, обстановка, круг присутствующих и цена мероприятия. К таким выводам пришли эксперты по итогам опроса о свадебных предпочтениях «Ах, эта свадьба». Где и как женятся в Москве».

Так, только четыре процента жителей столицы предпочли бы не проводить свадьбу, 24 процента хотели провести особенный день наедине. Остальные опрошенные — 56 процентов — хотели бы провести свадьбу либо в узком кругу близких людей, либо с размахом, со свадебной церемонией под марш Мендельсона. Более половины опрошенных предпочли бы праздновать бракосочетание в современных интерьерах.

Что касается времени проведения мероприятия и сотрудников, то 75 процентов опрошенных хотели бы руководствоваться своими предпочтениями дня и времени. Более 50 процентов московских граждан много внимания уделяют профессионализму сотрудников и комфортности регистрации.

42 процента опрошенных готовы вложить в собственную свадьбу до 50 тысяч рублей, 17 процентов — от 50 до 100 тысяч, 18 процентов — от 100 до 300 тысяч, 10 процентов — от 300 тысяч до полумиллиона рублей. Сумму до одного миллиона готовы потратить 6 процентов москвичей, а больше миллиона — 7 процентов.

Теперь все, кто хочет провести свадьбу в тихой обстановке или наедине, могут сделать это не только в отделении ЗАГС, но и в любом центре госуслуг Москвы. Сотрудники центров прошли специальные курсы обучения, разработанные сотрудниками ЗАГС Москвы.

Во Дворце бракосочетаний № 1 в 2021 году зарегистрировали самое большое количество браков с 1986 года — более семи тысяч. Самым популярным месяцем для заключения брака в этом году стал август.

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