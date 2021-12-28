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«Грустно видеть»: друзья Джека Николсона заявили, что актер страдает от деменции

Евгений Белоусов

Общество
«Грустно видеть»: друзья Джека Николсона заявили, что актер страдает от деменции
Фото: instagram/jacknicholsonofficial

Живая легенда Голливуда Джек Николсон не снимается в кино с 2010 года, но до недавних пор он появлялся на публике. Его могли увидеть отдыхающим на лучших мировых курортах. Однако в последнее время 84-летний актер окончательно пропал из поля зрения общественности. Друзья актера рассказали, в чем причина исчезновения Николсона.

По заверениям близких к актеру друзей, Николсон страдает от деменции и в последнее время уже не выходит из дома. По словам одного из близких Николсона, актер доживает «последние печальные дни» в своем особняке в Лос-Анджелесе.

— Физически он в порядке, но его разум — нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, стал таким, — передает слова своего источника издание Express.

Джек Николсон родился 22 апреля 1943 года в городе Нептьюн, штат Нью-Джерси. В фильмографии Джека начитывается более 40 ролей за 50 лет карьеры. Его гонорары в 2000-х исчислялись десятками миллионов. Николсон мог запросто сняться в комиксе, например, исполнив роль Джокера в фильме «Бэтмен» и сыграть драму в «Пролетая над гнездом кукушки». Он 12 раз номинировался за «Оскар» и 3 раза получал статуэтку.

Кандидат биологических наук Семен Голошейкин рассказал, что при деменции человек постепенно теряет когнитивные функции, то есть утрачивает способность размышлять и выстраивать логические связи, нарастает его забывчивость, он начинает с трудом ориентироваться даже в знакомой обстановке.

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