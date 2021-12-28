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«Лариса, не увлекайтесь!»: фанаты Долиной оценили ее ночную диету

Георгий Соланович

Общество
«Лариса, не увлекайтесь!»: фанаты Долиной оценили ее ночную диету
Фото: instagram/larisa.dolina.official

Народная артистка РФ рассказала, как она поддерживает себя в форме. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте певицы.

— Вы узнаете, как в таком плотном графике я поддерживаю себя в форме, — пишет Долина в социальной сети.

На столе у артистки тем временем лежали чебуреки, картошка и стояла бутылка с хреновухой. Долина шутит: с такой диетой похудеть, конечно, невозможно.

— Что бы мы с вами делали и как бы жили, если бы не шутили? Я рада, что заставила вас улыбнуться, — заявила артистка.

Пользователи социальной сети оценили юмор певицы.

«Лариса, не увлекайтесь! И я не о фигуре — о здоровье!»; «Ларисочка, дорогая, это сейчас прикол был?»; «Слюной я вся изошла. Приятного аппетита вам», — пишут фанаты в Instagram.

Российская певица 22 декабря рассказала своим подписчикам в Instagram, что недавно разведенный Григорий Лепс постепенно выздоравливает после перенесенного им гипертонического кризиса. Но один из подписчиков усомнился в словах певицы.

Долина достаточно жестко осадила комментатора. Она ответила, что никогда в жизни не позволяла себе кого-нибудь обманывать.

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