«Лесорубы» избили пенсионерку в Краснодаре из-за сделанного им замечания

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В Краснодаре работники коммунальных служб избили пенсионерку, которая сделала им замечание. Об этом сообщают местные СМИ во вторник, 28 декабря.

По данным издания «Живая Кубань», коммунальщики спиливали ветки на деревьях и бросали их в палисадник. Пожилая женщина попросила их этого не делать, а также попросила предъявить порубочный билет. В ответ на это один из «лесорубов» несколько раз ударил пенсионерку и «натянул» ей на глаза шапку.

Момент нападения снял на камеру очевидец.

Видео: Telegram / RT

Один из прохожих вступился за женщину. Защитника повалили на землю. Ему сломали руку.

Добавляется, что полиция проводит проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании женщины в квартире на востоке столицы.