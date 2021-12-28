«Лесорубы» избили пенсионерку в Краснодаре из-за сделанного им замечания
В Краснодаре работники коммунальных служб избили пенсионерку, которая сделала им замечание. Об этом сообщают местные СМИ во вторник, 28 декабря.
По данным издания «Живая Кубань», коммунальщики спиливали ветки на деревьях и бросали их в палисадник. Пожилая женщина попросила их этого не делать, а также попросила предъявить порубочный билет. В ответ на это один из «лесорубов» несколько раз ударил пенсионерку и «натянул» ей на глаза шапку.
Момент нападения снял на камеру очевидец.
Один из прохожих вступился за женщину. Защитника повалили на землю. Ему сломали руку.
Добавляется, что полиция проводит проверку по факту случившегося.
До этого сообщалось, что правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании женщины в квартире на востоке столицы.