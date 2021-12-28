Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Были такие драки за меня»: Валюшкина вспомнила об ухаживаниях Меньшикова

Виктория Сикерина

Общество
«Были такие драки за меня»: Валюшкина вспомнила об ухаживаниях Меньшикова
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российскую актрису театра и кино Елену Валюшкину всегда, а особенно в юности, окружали толпы поклонников среди мужчин. Однако больше всех ей запомнился артист Олег Меньшиков, который пытался завести с ней роман.

По словам звезды, актер был внимательным и заботливым по отношению к ней, старался красиво ухаживать и демонстрировать свои чувства.

— Олег Меньшиков действительно за мной ухаживал. Теперь он в этом не признается. Он был влюблен. Там даже были такие драки за меня, — призналась Валюшкина в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

До этого певица Ирина Салтыкова рассказала о поцелуе с актером и режиссером Сергеем Бодровым, который состоялся на съемочной площадке фильма «Брат-2». В картине исполнительница играла саму себя, и по сюжету у нее закручивается роман с главным героем, которого играл Сергей Бодров.

Также актрисе Анастасии Макеевой на днях исполнилось 40 лет. День рождения она отпраздновала в Санкт-Петербурге. Там проходит постановка мюзикла «Демон Онегина», где играет звезда. Кадрами из гримерки артистка поделилась в своем микроблоге.

Читайте также:
Олег Меньшиков роман Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте