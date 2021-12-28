«Были такие драки за меня»: Валюшкина вспомнила об ухаживаниях Меньшикова

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Российскую актрису театра и кино Елену Валюшкину всегда, а особенно в юности, окружали толпы поклонников среди мужчин. Однако больше всех ей запомнился артист Олег Меньшиков, который пытался завести с ней роман.

По словам звезды, актер был внимательным и заботливым по отношению к ней, старался красиво ухаживать и демонстрировать свои чувства.

— Олег Меньшиков действительно за мной ухаживал. Теперь он в этом не признается. Он был влюблен. Там даже были такие драки за меня, — призналась Валюшкина в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

До этого певица Ирина Салтыкова рассказала о поцелуе с актером и режиссером Сергеем Бодровым, который состоялся на съемочной площадке фильма «Брат-2». В картине исполнительница играла саму себя, и по сюжету у нее закручивается роман с главным героем, которого играл Сергей Бодров.

Также актрисе Анастасии Макеевой на днях исполнилось 40 лет. День рождения она отпраздновала в Санкт-Петербурге. Там проходит постановка мюзикла «Демон Онегина», где играет звезда. Кадрами из гримерки артистка поделилась в своем микроблоге.