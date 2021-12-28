Промзону «Огородный проезд» реорганизуют в Москве

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Договор о комплексном развитии промышленной зоны «Огородный проезд» был подписан московскими властями. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста во вторник, 28 декабря.

Промзона располагается на северо-востоке города. Реорганизации подлежит ее южная часть общей площадью 7,37 гектара. Планируется построить промышленные и общественно-деловые объекты. Помимо этого, инвесторы обязаны за свой счет создать на реорганизуемой территории транспортную инфраструктуру и после передать ее городу.

Договор с правообладателями заключен сроком на семь лет. Общий объем инвестиций в проект составит около 10 миллиардов рублей.

Реорганизация промышленных объектов Москвы выполняется в рамках проекта «Индустриальные кварталы», передает Интерфакс.

27 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что бывшие промзоны на Дмитровском шоссе, в Котлякове и Южном Бутове реорганизуют. На территории построят современные предприятия, банки, офисы и магазины.