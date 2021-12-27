Три участка бывших промзон реорганизуют в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Бывшие промзоны на Дмитровском Шоссе, в Котлякове и Южном Бутове реорганизуют. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на территории, где сейчас расположены склады и стоянки, появятся современные предприятия, банки, офисы и магазины. В проект реорганизации инвесторы вложат 45 миллиардов рублей, проекты уже были одобрены на заседании Градостроительно-земельной комиссии города.

— Ежегодные поступления в городской бюджет составят почти 3,9 миллиарда рублей. На современных предприятиях и общественно-деловых объектах появится более 8,5 тысячи новых рабочих мест, — передает слова Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

В пресс-службе Москомстройинвеста 24 декабря заявили об одобрении комплексного развития территории промышленной зоны «Братцево» в Войковском районе на севере города. Уточняется, что промзона общей площадью более 22 гектаров расположилась на улице Адмирала Макарова.