Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на саммит глав стран СНГ

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 28 декабря, прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите глав СНГ. Соответствующая публикация была размещена на официальном сайте белорусского президента.

— Президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ, — говорится в сообщении.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге, но вряд ли сделает это.

20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ не получала от Украины никаких конкретных предложений о встрече президентов. По словам пресс-секретаря, сейчас не ведется какой-нибудь субстантивной подготовки встречи двух глав государств.