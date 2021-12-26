Песков рассказал об ожиданиях Кремля увидеть на саммите СНГ в Петербурге Зеленского

Фото: Администрация президента РФ

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге, но вряд ли сделает это. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

До этого глава администрации президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Зеленский готов к проведению переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что лидер Украины подтвердил свою готовность к переговорам, но конкретная дата еще не назначена.

20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ не получала от Украины никаких конкретных предложений о встрече президентов. По словам пресс-секретаря, сейчас не ведется какой-нибудь субстантивной подготовки встречи двух глав государств.

16 декабря Зеленский заявил, что Украина не желает военного конфликта с Россией из-за вероятности большого количества жертв и надеется на дипломатический формат переговоров.