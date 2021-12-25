Администрация Зеленского заявила, что президент готов к переговорам с Путиным

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский готов к проведению переговоров с президентов России Владимиром Путиным. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 24 декабря.

Он отметил, что лидер Украины подтвердил свою готовность к переговорам, но конкретная дата еще не назначена.

— Президент много раз говорил, что готов к такой встрече. Когда и где она состоится — вопрос пока открыт, — подчеркнул Ермак в интервью изданию «Фокус».

Кроме этого, глава офиса уточнил, что Зеленский не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут. Также он напомнил, что в 2021 году главы стран уже предпринимали попытки в установке контакта.

20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не получала от Украины никаких конкретных предложений о встрече президентов. По словам пресс-секретаря, сейчас не ведется какой-нибудь субстантивной подготовки встречи двух глав государств. Украина же пока не делала никаких конкретных предложений.

16 декабря Зеленский заявил, что Украина не желает военного конфликта с Россией из-за вероятности большого количества жертв и надеется на дипломатический формат переговоров.

До этого он заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией по урегулированию ситуации в Донбассе.