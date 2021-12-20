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Песков рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского

Евгений Белоусов

Политика
Песков рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского
Фото: Администрация президента РФ

Россия не получала от Украины никаких конкретных предложений о встрече президентов. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, сейчас не ведется какой-нибудь субстантивной подготовки встречи двух глав государств. Украина же пока не делала никаких конкретных предложений.

Песков также прокомментировал роль в этом подписанного накануне Владимиром Зеленским закона, упрощающего получение гражданства Украины для воевавших в Донбассе и ряда категорий российских граждан. Как утверждает Песков, при отсутствии каких-либо предложений о встрече законопроект на сам вопрос никак не влияет.

— Поэтому этот фактор здесь вряд ли может играть какую-то роль, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Зеленский также подписал документ, регулирующий механизм внесения сведений о месте жительства граждан на «временно оккупированных» территориях в ДНР и ЛНР, в Крыму и Севастополе.

16 декабря Зеленский заявил, что Украина не желает военного конфликта с Россией из-за вероятности большого количества жертв и надеется на дипломатический формат переговоров.

До этого он заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией по урегулированию ситуации в Донбассе.

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