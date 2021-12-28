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Силовики задержали троих подозреваемых в похищении человека и вымогательстве в Подмосковье

Илья Ашуров

Происшествия
Силовики задержали троих подозреваемых в похищении человека и вымогательстве в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, Дрезна, Коммунистическая улица Карта всех событий

Правоохранители задержали троих мужчин, которые подозреваются в похищении человека и вымогательстве. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, ночью подозреваемые похитили человека с Коммунистической улицы в Дрезне. Силой посадив его в машину и угрожая расправой, злоумышленники вывезли пострадавшего в Орехово-Зуево, где удерживали в подъезде жилого дома, требуя деньги.

После этого похитители отпустили свою жертву с условием, что в течение двух недель он переведет им всю сумму.

Оказавшись на свободе, испуганный мужчина обратился в полицию.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены и при силовой поддержке коллег из Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались трое местных жителей, один из которых ранее был судим, — рассказала Волк.

Она также добавила, что один из подозреваемых может быть причастен к еще одному эпизоду вымогательства.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство».

До этого сообщалось, что правоохранители завершили расследование уголовного дела о хищении денег у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина.

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