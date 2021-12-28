Завершено расследование дела о хищении 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана ВОВ

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела о хищении денег у 96-летнего ветерана ВОВ Василия Пронина. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В качестве обвиняемых по делу о хищении денег у ветерана проходят житель Реутова Руслан Алимирзаев и житель Липецка Алексей Коньков. В ходе расследования выяснилось, что они причастны еще к ряду подобных преступлений. Общий материальный ущерб от их действий превысил один миллион рублей.

— Материалы дела поступили в прокуратуру Юго-Восточного административного округа для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале прокуратуры.

29 мая неизвестные похитили у ветерана ВОВ Василия Пронина крупную сумму. На домашний номер ветерана поступил звонок от человека, который представился правоохранителем. Мужчина обманом убедил героя войны снять со счета 400 тысяч рублей и передать их незнакомцу. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с кражей денег у ветерана «чудовищной».

В начале июня подозреваемые в хищении денег у ветерана были задержаны и арестованы.

Василию Пронину 96 лет. Он участник битвы на Курской дуге. Во время парада Победы 9 мая 2021 года в Москве ветеран сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.