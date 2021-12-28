«Расплывчатая трактовка»: ждать ли массового выдворения мигрантов с 1 января

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Массового выдворения из России иностранцев за незаконный труд ждать не стоит: скорее всего, эта мера будет применяться редко и только в отношении отдельных граждан. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

О том, что иностранцев смогут выдворять из России с 1 января 2022 года за осуществление нелегальной трудовой деятельности, «Вечерней Москве» рассказал начальник УВМ ГУ МВД России по Москве Дмитрий Сергиенко. По его словам, за наем таких сотрудников работодателей смогут штрафовать на сумму до 800 тысяч рублей.

— Иностранные граждане с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России, а работодатели за привлечение таких работников — оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за каждого человека, — заявил Сергиенко.

Как отметил экономист и аналитик Николай Кульбака, иностранцев вряд ли начнут массово высылать из России.

— У нас в стране не так много иностранцев работает. В принципе, есть большое количество трудовых мигрантов, которые работают частью легально, частью нелегально. Порядка нескольких миллионов человек, точнее сказать сложно. С кем-то из них возможны проблемы, но, скорее всего, эта мера будет применяться точечно, — рассказал собеседник «ВМ».

Такого же мнения придерживается профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита при факультете финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков. По его словам, закон всего лишь станет лазейкой, которая позволит высылать за пределы страны конкретных людей.

Само по себе понятие незаконной деятельности вызывает вопросы, подчеркнул специалист.

— Что считать законной деятельностью? Наверное, этот критерий здесь определяющий. То, что выдворят, — это у нас легко, а вот как это все трактовать? Я знаю одного заместителя председателя крупного банка, шведа, который два года работал без регистрации. Потом его выдворили, это была потеря для банка и для экономики. А если каких-то мигрантов, строителей какого-то очередного дома выдворят за то, что они не регистрируются, то это законная деятельность или незаконная? Такая трактовка очень расплывчата, все упирается в это, — рассказал эксперт.

Кульбака обратил внимание, что отдельные случаи отправки иностранцев из России косвенно повлияют на ухудшение инвестиционного климата. Однако состояние экономики от этого принципиально не изменится, а на места уволенных работников быстро найдут новых людей, уверен экономист.

Он также отметил, что даже большие штрафы для работодателей в данном случае вряд ли послужат поводом для массового выдворения иностранцев из страны.

— Проблема в том, что в России много законов, которые выполняются не в полной мере. Вопрос, как будет выполняться это законодательство, пока остается открытым, — заключил Кульбака.