Иностранцев могут выдворить из РФ за нелегальную трудовую деятельность

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Иностранных граждан смогут выдворять из России с 1 января 2022 года за осуществление нелегальной трудовой деятельности. Об этом «Вечерней Москве» рассказал начальник УВМ ГУ МВД России по столице Дмитрий Сергиенко во вторник, 28 декабря.

По его словам, для работодателей за найм таких сотрудников будет предусмотрен штраф до 800 тысяч рублей.

— Иностранные граждане с 1 января за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России, а работодатели за привлечение таких работников — оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за каждого человека, — заявил Сергиенко.

По данным ведомства, с марта 2020 года более семи миллионов иностранцев получили разрешительные документы, в том числе 1,5 миллиона — урегулировали законность пребывания в РФ.

В среду, 29 декабря, вступают в силу два федеральных закона о внесении изменений в ФЗ — «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ». Дмитрий Сергиенко интервью «ВМ» объяснил, какие новшества несут новые обязанности для иностранных граждан.

Так, например, иностранец будет обязан пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний и факта употребления запрещенных веществ перед дактилоскопической регистрацией и фотографированием.