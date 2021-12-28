Билл Гейтс призвал к чистой промышленной революции для спасения Земли от климатической катастрофы

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Чистая промышленная революция спасет мир от климатической катастрофы. Об этом сообщил миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс в статье для издания Wired.

Гейтс считает, что человечество должно найти способы выращивания продуктов питания, передвижения, производства электроэнергии и обогрева зданий без выброса в атмосферу вредоносных газов. Более того, бизнесмен уверен, что климатический вопрос не должен отходить в повестке дня на второй план.

— После рецессии 2008 года эта тема значительно опустилась в списке приоритетов избирателей во всем мире, однако в текущих условиях кризиса изменение климата не отходит на второй план, — передает его слова Wired.

Двигателем прогресса в климатическом вопросе, по мнению Гейтса, должны стать активисты, акционеры и все остальные неравнодушные граждане. Государственный и частный секторы в свою очередь обязаны ответить на подобные запросы готовыми решениями проблемы.

— В 2022 году наибольшего успеха добьются компании, направляющие инвестиции не только в устойчивое развитие, но и вкладывающие в развитие чистых технологий, — заявил основатель Microsoft.

21 декабря Билл Гейтс предрек завершение пандемии коронавируса в 2022 году при «правильных» шагах.