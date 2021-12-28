Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Билл Гейтс призвал к чистой промышленной революции для спасения Земли от климатической катастрофы

Георгий Соланович

Общество
Билл Гейтс призвал к чистой промышленной революции для спасения Земли от климатической катастрофы
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Чистая промышленная революция спасет мир от климатической катастрофы. Об этом сообщил миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс в статье для издания Wired.

Гейтс считает, что человечество должно найти способы выращивания продуктов питания, передвижения, производства электроэнергии и обогрева зданий без выброса в атмосферу вредоносных газов. Более того, бизнесмен уверен, что климатический вопрос не должен отходить в повестке дня на второй план.

— После рецессии 2008 года эта тема значительно опустилась в списке приоритетов избирателей во всем мире, однако в текущих условиях кризиса изменение климата не отходит на второй план, — передает его слова Wired.

Двигателем прогресса в климатическом вопросе, по мнению Гейтса, должны стать активисты, акционеры и все остальные неравнодушные граждане. Государственный и частный секторы в свою очередь обязаны ответить на подобные запросы готовыми решениями проблемы.

— В 2022 году наибольшего успеха добьются компании, направляющие инвестиции не только в устойчивое развитие, но и вкладывающие в развитие чистых технологий, — заявил основатель Microsoft.

21 декабря Билл Гейтс предрек завершение пандемии коронавируса в 2022 году при «правильных» шагах.

Читайте также:
Билл Гейтс Промышленность Земля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Все мнения
О проекте